В Азербайджане утвержден бюджет Госфонда соцзащиты на 2021 год

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2021 год.

Как сообщает во вторник Trend, доходы и расходы бюджета Госфонда социальной защиты на 2021 год предложены в размере 5,15 миллиарда манатов.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)