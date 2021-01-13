Названы основные причины снижения активов Национального фонда Казахстана

По предварительным данным, активы Национального фонда на конец 2020 года составили $58,7 млрд, снизившись с начала года на $3,1 млрд, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Основной причиной снижения активов стало превышение изъятий средств для выделения трансфертов в бюджет над поступлениями.

В очередной раз в 2020 году Нацфонд выполнил свою роль «подушки безопасности». Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен на 2,07 трлн тенге до 4,77 трлн тенге. Тогда как поступления в Нацфонд за текущий год на фоне низких цен на нефть составили всего 1,4 трлн тенге.

При этом положительная доходность по результатам управления Национальным фондом скомпенсировала бóльшую часть нетто-изъятий. Несмотря на значительное падение финансовых рынков из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года, Национальным банком был продолжен переход от консервативной к сбалансированной аллокации активов Нацфонда и увеличены доли более рисковых, но в тоже время более доходных активов, таких как акции, корпоративные облигации и облигации развивающихся стран. Была продолжена работа по формированию портфеля золота. За прошедший год в НФ РК было приобретено золота на 1 млрд долларов США. В результате, доля портфеля золота в составе сберегательного портфеля фонда достигла 4,4% или 2,4 млрд долларов США.

В результате удалось достичь положительной доходности Нацфонда. По предварительным данным, в 2020 году инвестиционный доход по активам Национального фонда составил $4,1 млрд долларов или 7,5%.

После позитивных новостей о вакцинах в ноябре, в декабре позитивные тенденции на мировых финансовых рынках закрепились. Одним из положительных толчков к росту в декабре был пакет стимулов в США на сумму 900 млрд долларов. В Европе Euro Stoxx 600 вырос на 2,6% после того, как Великобритания окончательно одобрила торговую сделку с ЕС. Несмотря на жесткие ограничения, связанные с Covid-19 в Великобритании, ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 в декабре вырос на 3,3%. В декабре глобальный индекс акций развитых стран MCSI World вырос на 4,3%.

В целом мировые фондовые индексы завершили год на рекордных максимумах, несмотря на пессимизм в связи с Covid-19 и политическую неопределенность, которые повлияли на рынки в этом году. Доходность индекса MCSI World за 2020 год составила 16,5%.