Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,061 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 11 февраля 2021 г.: 10 февраля 2021 г.: 11 января 2021 г.: 11 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,061 2,062 2,0687 1,8544 -0,0010 -0,0077 0,2066 1 российский рубль 0,023 0,023 0,0228 0,0265 0 0,0002 -0,0035 1 турецкая лира 0,2409 0,2406 0,2303 0,2825 0,0003 0,0106 -0,0416 1 австралийский доллар 1,315 1,3161 1,3084 1,1405 -0,0011 0,0066 0,1745 1 аргентинский песо 0,0192 0,0193 0,02 0,0279 -0,0001 -0,0008 -0,0087 1 белорусский рубль 0,66 0,6546 0,6628 0,7784 0,0054 -0,0028 -0,1184 1 бразильский реал 0,3157 0,3158 0,3136 0,393 -0,0001 0,0021 -0,0773 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1154 0,1155 0,1103 0,1137 -0,0001 0,0051 0,0017 100 южнокорейских вон 0,1538 0,1533 0,1546 0,1436 0,0005 -0,0008 0,0102 1 чешская крона 0,08 0,0801 0,079 0,0741 -0,0001 0,0010 0,0059 100 чилийских песо 0,2341 0,2314 0,2392 0,2136 0,0027 -0,0051 0,0205 1 китайский юань 0,2632 0,2641 0,2621 0,2436 -0,0009 0,0011 0,0196 1 датская крона 0,2771 0,2772 0,2782 0,2482 -0,0001 -0,0011 0,0289 1 грузинский лари 0,5146 0,5128 0,5152 0,5939 0,0018 -0,0006 -0,0793 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2192 0,2189 0 0,0001 0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0231 0,0239 0 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3541 2,3503 2,2947 2,1955 0,0038 0,0594 0,1586 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0122 0,012 0,0124 -0,0001 0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2044 0,2044 0,2053 0,176 0 -0,0009 0,0284 1 швейцарский франк 1,91 1,907 1,9126 1,7376 0,0030 -0,0026 0,1724 1 израильский шекель 0,5213 0,523 0,5334 0,4971 -0,0017 -0,0121 0,0242 1 канадский доллар 1,3393 1,3388 1,3322 1,2779 0,0005 0,0071 0,0614 1 кувейтский динар 5,6235 5,6197 5,5989 5,5811 0,0038 0,0246 0,0424 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0243 0 -0,0002 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,112 0,1124 0,1121 0,1121 -0,0004 -0,0001 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4203 0,4207 0,4204 0,4107 -0,0004 -0,0001 0,0096 1 мексиканский песо 0,0849 0,0847 0,0842 0,091 0,0002 0,0007 -0,0061 1 молдавская лея 0,0969 0,0968 0,0987 0,0967 0,0001 -0,0018 0,0002 1 египетский фунт 0,1088 0,1086 0,1083 0,1081 0,0002 0,0005 0,0007 1 норвежская крона 0,201 0,2014 0,1996 0,1833 -0,0004 0,0014 0,0177 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4586 0,4607 0,4584 0,435 -0,0021 0,0002 0,0236 1 сингапурский доллар 1,2826 1,2819 1,2761 1,2252 0,0007 0,0065 0,0574 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4532 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4517 2,4498 2,4568 2,3308 0,0019 -0,0051 0,1209 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0607 0,0566 0 0 0,0041 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,0614 0,0601 0,0695 -0,0004 0,0009 -0,0085 100 японских иен 1,6255 1,6259 1,6316 1,5472 -0,0004 -0,0061 0,0783 1 новозеландский доллар 1,2278 1,2304 1,2217 1,0862 -0,0026 0,0061 0,1416

(Автор: Зейни Джафаров)

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