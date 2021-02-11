Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,061 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
11 февраля 2021 г.:
|
10 февраля 2021 г.:
|
11 января 2021 г.:
|
11 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,061
|
2,062
|
2,0687
|
1,8544
|
-0,0010
|
-0,0077
|
0,2066
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,023
|
0,0228
|
0,0265
|
0
|
0,0002
|
-0,0035
|
1 турецкая лира
|
0,2409
|
0,2406
|
0,2303
|
0,2825
|
0,0003
|
0,0106
|
-0,0416
|
1 австралийский доллар
|
1,315
|
1,3161
|
1,3084
|
1,1405
|
-0,0011
|
0,0066
|
0,1745
|
1 аргентинский песо
|
0,0192
|
0,0193
|
0,02
|
0,0279
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,66
|
0,6546
|
0,6628
|
0,7784
|
0,0054
|
-0,0028
|
-0,1184
|
1 бразильский реал
|
0,3157
|
0,3158
|
0,3136
|
0,393
|
-0,0001
|
0,0021
|
-0,0773
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1154
|
0,1155
|
0,1103
|
0,1137
|
-0,0001
|
0,0051
|
0,0017
|
100 южнокорейских вон
|
0,1538
|
0,1533
|
0,1546
|
0,1436
|
0,0005
|
-0,0008
|
0,0102
|
1 чешская крона
|
0,08
|
0,0801
|
0,079
|
0,0741
|
-0,0001
|
0,0010
|
0,0059
|
100 чилийских песо
|
0,2341
|
0,2314
|
0,2392
|
0,2136
|
0,0027
|
-0,0051
|
0,0205
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2641
|
0,2621
|
0,2436
|
-0,0009
|
0,0011
|
0,0196
|
1 датская крона
|
0,2771
|
0,2772
|
0,2782
|
0,2482
|
-0,0001
|
-0,0011
|
0,0289
|
1 грузинский лари
|
0,5146
|
0,5128
|
0,5152
|
0,5939
|
0,0018
|
-0,0006
|
-0,0793
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2189
|
0
|
0,0001
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0239
|
0
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3541
|
2,3503
|
2,2947
|
2,1955
|
0,0038
|
0,0594
|
0,1586
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0122
|
0,012
|
0,0124
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2044
|
0,2044
|
0,2053
|
0,176
|
0
|
-0,0009
|
0,0284
|
1 швейцарский франк
|
1,91
|
1,907
|
1,9126
|
1,7376
|
0,0030
|
-0,0026
|
0,1724
|
1 израильский шекель
|
0,5213
|
0,523
|
0,5334
|
0,4971
|
-0,0017
|
-0,0121
|
0,0242
|
1 канадский доллар
|
1,3393
|
1,3388
|
1,3322
|
1,2779
|
0,0005
|
0,0071
|
0,0614
|
1 кувейтский динар
|
5,6235
|
5,6197
|
5,5989
|
5,5811
|
0,0038
|
0,0246
|
0,0424
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1124
|
0,1121
|
0,1121
|
-0,0004
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4203
|
0,4207
|
0,4204
|
0,4107
|
-0,0004
|
-0,0001
|
0,0096
|
1 мексиканский песо
|
0,0849
|
0,0847
|
0,0842
|
0,091
|
0,0002
|
0,0007
|
-0,0061
|
1 молдавская лея
|
0,0969
|
0,0968
|
0,0987
|
0,0967
|
0,0001
|
-0,0018
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1088
|
0,1086
|
0,1083
|
0,1081
|
0,0002
|
0,0005
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,201
|
0,2014
|
0,1996
|
0,1833
|
-0,0004
|
0,0014
|
0,0177
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4586
|
0,4607
|
0,4584
|
0,435
|
-0,0021
|
0,0002
|
0,0236
|
1 сингапурский доллар
|
1,2826
|
1,2819
|
1,2761
|
1,2252
|
0,0007
|
0,0065
|
0,0574
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4517
|
2,4498
|
2,4568
|
2,3308
|
0,0019
|
-0,0051
|
0,1209
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0566
|
0
|
0
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,061
|
0,0614
|
0,0601
|
0,0695
|
-0,0004
|
0,0009
|
-0,0085
|
100 японских иен
|
1,6255
|
1,6259
|
1,6316
|
1,5472
|
-0,0004
|
-0,0061
|
0,0783
|
1 новозеландский доллар
|
1,2278
|
1,2304
|
1,2217
|
1,0862
|
-0,0026
|
0,0061
|
0,1416
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni