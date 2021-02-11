Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 11 февраля 2021 09:48 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,061 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

11 февраля 2021 г.:

10 февраля 2021 г.:

11 января 2021 г.:

11 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,061

2,062

2,0687

1,8544

-0,0010

-0,0077

0,2066

1 российский рубль

0,023

0,023

0,0228

0,0265

0

0,0002

-0,0035

1 турецкая лира

0,2409

0,2406

0,2303

0,2825

0,0003

0,0106

-0,0416

1 австралийский доллар

1,315

1,3161

1,3084

1,1405

-0,0011

0,0066

0,1745

1 аргентинский песо

0,0192

0,0193

0,02

0,0279

-0,0001

-0,0008

-0,0087

1 белорусский рубль

0,66

0,6546

0,6628

0,7784

0,0054

-0,0028

-0,1184

1 бразильский реал

0,3157

0,3158

0,3136

0,393

-0,0001

0,0021

-0,0773

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1154

0,1155

0,1103

0,1137

-0,0001

0,0051

0,0017

100 южнокорейских вон

0,1538

0,1533

0,1546

0,1436

0,0005

-0,0008

0,0102

1 чешская крона

0,08

0,0801

0,079

0,0741

-0,0001

0,0010

0,0059

100 чилийских песо

0,2341

0,2314

0,2392

0,2136

0,0027

-0,0051

0,0205

1 китайский юань

0,2632

0,2641

0,2621

0,2436

-0,0009

0,0011

0,0196

1 датская крона

0,2771

0,2772

0,2782

0,2482

-0,0001

-0,0011

0,0289

1 грузинский лари

0,5146

0,5128

0,5152

0,5939

0,0018

-0,0006

-0,0793

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2192

0,2189

0

0,0001

0,0004

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0231

0,0239

0

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3541

2,3503

2,2947

2,1955

0,0038

0,0594

0,1586

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0122

0,012

0,0124

-0,0001

0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2044

0,2044

0,2053

0,176

0

-0,0009

0,0284

1 швейцарский франк

1,91

1,907

1,9126

1,7376

0,0030

-0,0026

0,1724

1 израильский шекель

0,5213

0,523

0,5334

0,4971

-0,0017

-0,0121

0,0242

1 канадский доллар

1,3393

1,3388

1,3322

1,2779

0,0005

0,0071

0,0614

1 кувейтский динар

5,6235

5,6197

5,5989

5,5811

0,0038

0,0246

0,0424

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0204

0,0243

0

-0,0002

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,112

0,1124

0,1121

0,1121

-0,0004

-0,0001

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4203

0,4207

0,4204

0,4107

-0,0004

-0,0001

0,0096

1 мексиканский песо

0,0849

0,0847

0,0842

0,091

0,0002

0,0007

-0,0061

1 молдавская лея

0,0969

0,0968

0,0987

0,0967

0,0001

-0,0018

0,0002

1 египетский фунт

0,1088

0,1086

0,1083

0,1081

0,0002

0,0005

0,0007

1 норвежская крона

0,201

0,2014

0,1996

0,1833

-0,0004

0,0014

0,0177

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4586

0,4607

0,4584

0,435

-0,0021

0,0002

0,0236

1 сингапурский доллар

1,2826

1,2819

1,2761

1,2252

0,0007

0,0065

0,0574

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4531

0,4532

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4517

2,4498

2,4568

2,3308

0,0019

-0,0051

0,1209

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0607

0,0566

0

0

0,0041

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,061

0,0614

0,0601

0,0695

-0,0004

0,0009

-0,0085

100 японских иен

1,6255

1,6259

1,6316

1,5472

-0,0004

-0,0061

0,0783

1 новозеландский доллар

1,2278

1,2304

1,2217

1,0862

-0,0026

0,0061

0,1416

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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