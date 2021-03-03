В Казахстане намерены ограничить размер пени по микрокредитам

Депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан» внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан 15 сентября 2020 года.

Законопроект разработан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № 34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» и поручением Главы государства, данным на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года.

Цель законопроекта – это усиление защиты прав потребителей финансовых услуг. Поправки депутатов направлены на:

- недопущение роста рисков кредитования и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан;

- совершенствование механизма регулирования споров, усиления прав должников;

- пресечение недобросовестных действий коллекторов, а также усиление защиты прав должников.

Для повышения эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан, предусматривается:

- единый правовой режим урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам, который распространяется не только на займы банков, но и кредиты микрофинансовых организаций (МФО);

- сокращение (со 180 до 90 дней) сроков рассмотрения кредиторами обращений заемщиков и урегулирования проблемной задолженности;

- утверждение нормативным правовым актом уполномоченного органа условий и порядка урегулирования задолженности.

Для недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам (не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности) поправки предусматривают:

- запрет банкам и МФО начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссий);

- ограничение размера неустоек (штрафа, пени) по микрокредитам, а также запрет на начисление вознаграждения и комиссий по истечении 180 дней просрочки по всем видам ипотечных займов;

- списание бланковых остатков по ипотечным жилищным займам, оставшихся после реализации залогового жилья, заемщиков с доходами, не превышающими минимальную заработную плату;

- осуществление мониторинга рекламы финансовых организаций.

Для ограничения рисков в сфере микрокредитования, недопущения мошеннических действий и превышения предельных ставок вознаграждения вводится обязанность:

- банков и МФО представлять в кредитное бюро информацию о номинальных ставках и годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ), а также обязанность государственного кредитного бюро представлять эти сведения регулятору для надзорных целей;

- МФО указывать ГЭСВ при распространении и размещении рекламы;

- МФО уведомлять Агентство и орган по финансовому мониторингу о государственной регистрации в качестве микрофинансовой организации.

Также в целях недопущения увеличения долговой нагрузки граждан за счет реструктуризации или рефинансирования микрокредита, при которых вознаграждение суммируется к основному долгу, предлагается запретить капитализацию (суммирование) просроченного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, к сумме основного долга.

В заключении Комитета по финансам и бюджету отмечено, что законопроект устанавливает требования к минимальному размеру сформированного уставного капитала коллекторских агентств. Минимальный размер уставного капитала коллекторского агентства будет устанавливаться нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Для недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций, предлагается:

- ввести запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров;

- установить обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками;

- ограничить взаимодействие коллектора с третьими лицами