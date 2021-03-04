Объем платных услуг населению в Баку за январь превысил 306 млн. манатов

Финансы 4 марта 2021 14:19 (UTC+04:00)
Объем платных услуг населению в Баку за январь превысил 306 млн. манатов
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