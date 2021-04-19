В Азербайджане назван объем поступлений в основной капитал за I кв. 2021 г.
Лента новостей
Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана" - Указ
Армяне установили мины таким образом, что азербайджанские саперы время от времени подрываются и получают тяжелые ранения - Trend TV
Ассоциация Русской молодёжи Азербайджана определила лучших чтецов по случаю Года Низами Гянджеви (ФОТО)
«Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по реверс-инжинирингу целевых вредоносных программ