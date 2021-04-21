В Баку состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 21 апреля 2021 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 18 инвесторами были представлены 28 заявок в ценовом диапазоне от 99,52 маната (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).

Дата погашения – 19 мая 2021 года.

Напомним, что с 2021 года для регулирования ликвидности в Азербайджане проводятся аукционы по размещению нот Центробанка.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести их могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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