Манат подорожал к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0439 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 5 мая 2021 г.: 4 мая 2021 г.: 5 апреля 2021 г.: 5 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0439 2,0469 1,9997 1,8533 -0,0030 0,0442 0,1906 1 российский рубль 0,0227 0,0226 0,0223 0,0227 0,0001 0,0004 0 1 турецкая лира 0,2044 0,2056 0,2073 0,2412 -0,0012 -0,0029 -0,0368 1 австралийский доллар 1,3147 1,317 0,0185 0,0254 -0,0023 1,2962 1,2893 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,6443 0,6928 0 -0,6262 -0,6747 1 белорусский рубль 0,6626 0,6622 0,2977 0,3067 0,0004 0,3649 0,3559 1 бразильский реал 0,3123 0,3124 0,4628 0,4628 -0,0001 -0,1505 -0,1505 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,1161 0,092 0 0,3467 0,3708 1 южноафриканский ранд 0,1178 0,1177 0,1508 0,1392 0,0001 -0,0330 -0,0214 100 южнокорейских вон 0,1512 0,1517 0,0767 0,0685 -0,0005 0,0745 0,0827 1 чешская крона 0,0791 0,0793 0,237 0,2032 -0,0002 -0,1579 -0,1241 100 чилийских песо 0,2422 0,2416 0,2589 0,2407 0,0006 -0,0167 0,0015 1 китайский юань 0,2626 0,2626 0,2689 0,2484 0 -0,0063 0,0142 1 датская крона 0,2749 0,2753 0,4975 0,53 -0,0004 -0,2226 -0,2551 1 грузинский лари 0,4942 0,4933 0,2186 0,2192 0,0009 0,2756 0,2750 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,0232 0,0225 0 0,1957 0,1964 1 индийская рупия 0,023 0,023 2,3514 2,1178 0 -2,3284 -2,0948 1 британский фунт стерлингов 2,3648 2,3595 0,0117 0,0113 0,0053 2,3531 2,3535 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,004 0,004 0 0,0078 0,0078 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,1948 0,1727 0 -0,1908 -0,1687 1 шведская крона 0,2007 0,2016 1,8027 1,7604 -0,0009 -1,6020 -1,5597 1 швейцарский франк 1,8623 1,8594 0,5104 0,4815 0,0029 1,3519 1,3808 1 израильский шекель 0,5208 0,5231 1,3513 1,2082 -0,0023 -0,8305 -0,6874 1 канадский доллар 1,3833 1,383 5,6269 5,4967 0,0003 -4,2436 -4,1134 1 кувейтский динар 5,6392 5,6417 0,004 0,004 -0,0025 5,6352 5,6352 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0201 0,0215 0 -0,0161 -0,0175 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,1126 0,1122 0 -0,0925 -0,0921 100 ливанских фунтов 0,112 0,1124 0,4105 0,3943 -0,0004 -0,2985 -0,2823 1 малайзийский ринггит 0,4131 0,4135 0,0837 0,0706 -0,0004 0,3294 0,3425 1 мексиканский песо 0,0842 0,084 0,0941 0,0946 0,0002 -0,0099 -0,0104 1 молдавская лея 0,0957 0,0957 0,1082 0,1077 0 -0,0125 -0,0120 1 египетский фунт 0,1085 0,1086 0,1991 0,1651 -0,0001 -0,0906 -0,0566 1 норвежская крона 0,2045 0,2046 0,0162 0,0168 -0,0001 0,1883 0,1877 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,4342 0,4077 0 -0,4180 -0,3915 1 польский злотый 0,4486 0,4505 1,2634 1,2016 -0,0019 -0,8148 -0,7530 1 сингапурский доллар 1,2735 1,2764 1,2634 1,2016 -0,0029 0,0101 0,0719 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4523 0 0 0,0010 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4342 2,4374 2,4112 2,3225 -0,0032 0,0230 0,1117 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0609 0,0596 0,057 -0,0001 0,0012 0,0038 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,1659 0 -0,0001 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0611 0,0607 0,0629 0,0001 0,0005 -0,0017 100 японских иен 1,5554 1,5559 1,5369 1,5942 -0,0005 0,0185 -0,0388 1 новозеландский доллар 1,2188 1,2215 1,1948 1,0299 -0,0027 0,0240 0,1889

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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