Манат подорожал к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0439 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
5 мая 2021 г.:
|
4 мая 2021 г.:
|
5 апреля 2021 г.:
|
5 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0439
|
2,0469
|
1,9997
|
1,8533
|
-0,0030
|
0,0442
|
0,1906
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0223
|
0,0227
|
0,0001
|
0,0004
|
0
|
1 турецкая лира
|
0,2044
|
0,2056
|
0,2073
|
0,2412
|
-0,0012
|
-0,0029
|
-0,0368
|
1 австралийский доллар
|
1,3147
|
1,317
|
0,0185
|
0,0254
|
-0,0023
|
1,2962
|
1,2893
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,6443
|
0,6928
|
0
|
-0,6262
|
-0,6747
|
1 белорусский рубль
|
0,6626
|
0,6622
|
0,2977
|
0,3067
|
0,0004
|
0,3649
|
0,3559
|
1 бразильский реал
|
0,3123
|
0,3124
|
0,4628
|
0,4628
|
-0,0001
|
-0,1505
|
-0,1505
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,1161
|
0,092
|
0
|
0,3467
|
0,3708
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1178
|
0,1177
|
0,1508
|
0,1392
|
0,0001
|
-0,0330
|
-0,0214
|
100 южнокорейских вон
|
0,1512
|
0,1517
|
0,0767
|
0,0685
|
-0,0005
|
0,0745
|
0,0827
|
1 чешская крона
|
0,0791
|
0,0793
|
0,237
|
0,2032
|
-0,0002
|
-0,1579
|
-0,1241
|
100 чилийских песо
|
0,2422
|
0,2416
|
0,2589
|
0,2407
|
0,0006
|
-0,0167
|
0,0015
|
1 китайский юань
|
0,2626
|
0,2626
|
0,2689
|
0,2484
|
0
|
-0,0063
|
0,0142
|
1 датская крона
|
0,2749
|
0,2753
|
0,4975
|
0,53
|
-0,0004
|
-0,2226
|
-0,2551
|
1 грузинский лари
|
0,4942
|
0,4933
|
0,2186
|
0,2192
|
0,0009
|
0,2756
|
0,2750
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,0232
|
0,0225
|
0
|
0,1957
|
0,1964
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
2,3514
|
2,1178
|
0
|
-2,3284
|
-2,0948
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3648
|
2,3595
|
0,0117
|
0,0113
|
0,0053
|
2,3531
|
2,3535
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0,0078
|
0,0078
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,1948
|
0,1727
|
0
|
-0,1908
|
-0,1687
|
1 шведская крона
|
0,2007
|
0,2016
|
1,8027
|
1,7604
|
-0,0009
|
-1,6020
|
-1,5597
|
1 швейцарский франк
|
1,8623
|
1,8594
|
0,5104
|
0,4815
|
0,0029
|
1,3519
|
1,3808
|
1 израильский шекель
|
0,5208
|
0,5231
|
1,3513
|
1,2082
|
-0,0023
|
-0,8305
|
-0,6874
|
1 канадский доллар
|
1,3833
|
1,383
|
5,6269
|
5,4967
|
0,0003
|
-4,2436
|
-4,1134
|
1 кувейтский динар
|
5,6392
|
5,6417
|
0,004
|
0,004
|
-0,0025
|
5,6352
|
5,6352
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0201
|
0,0215
|
0
|
-0,0161
|
-0,0175
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,1126
|
0,1122
|
0
|
-0,0925
|
-0,0921
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1124
|
0,4105
|
0,3943
|
-0,0004
|
-0,2985
|
-0,2823
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4131
|
0,4135
|
0,0837
|
0,0706
|
-0,0004
|
0,3294
|
0,3425
|
1 мексиканский песо
|
0,0842
|
0,084
|
0,0941
|
0,0946
|
0,0002
|
-0,0099
|
-0,0104
|
1 молдавская лея
|
0,0957
|
0,0957
|
0,1082
|
0,1077
|
0
|
-0,0125
|
-0,0120
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1086
|
0,1991
|
0,1651
|
-0,0001
|
-0,0906
|
-0,0566
|
1 норвежская крона
|
0,2045
|
0,2046
|
0,0162
|
0,0168
|
-0,0001
|
0,1883
|
0,1877
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,4342
|
0,4077
|
0
|
-0,4180
|
-0,3915
|
1 польский злотый
|
0,4486
|
0,4505
|
1,2634
|
1,2016
|
-0,0019
|
-0,8148
|
-0,7530
|
1 сингапурский доллар
|
1,2735
|
1,2764
|
1,2634
|
1,2016
|
-0,0029
|
0,0101
|
0,0719
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4523
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4342
|
2,4374
|
2,4112
|
2,3225
|
-0,0032
|
0,0230
|
0,1117
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0596
|
0,057
|
-0,0001
|
0,0012
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1659
|
0
|
-0,0001
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0611
|
0,0607
|
0,0629
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0017
|
100 японских иен
|
1,5554
|
1,5559
|
1,5369
|
1,5942
|
-0,0005
|
0,0185
|
-0,0388
|
1 новозеландский доллар
|
1,2188
|
1,2215
|
1,1948
|
1,0299
|
-0,0027
|
0,0240
|
0,1889
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: Fidan_Babaeva