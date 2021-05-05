Манат подорожал к евро и лире

Финансы 5 мая 2021 09:39 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0439 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

5 мая 2021 г.:

4 мая 2021 г.:

5 апреля 2021 г.:

5 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0439

2,0469

1,9997

1,8533

-0,0030

0,0442

0,1906

1 российский рубль

0,0227

0,0226

0,0223

0,0227

0,0001

0,0004

0

1 турецкая лира

0,2044

0,2056

0,2073

0,2412

-0,0012

-0,0029

-0,0368

1 австралийский доллар

1,3147

1,317

0,0185

0,0254

-0,0023

1,2962

1,2893

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,6443

0,6928

0

-0,6262

-0,6747

1 белорусский рубль

0,6626

0,6622

0,2977

0,3067

0,0004

0,3649

0,3559

1 бразильский реал

0,3123

0,3124

0,4628

0,4628

-0,0001

-0,1505

-0,1505

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,1161

0,092

0

0,3467

0,3708

1 южноафриканский ранд

0,1178

0,1177

0,1508

0,1392

0,0001

-0,0330

-0,0214

100 южнокорейских вон

0,1512

0,1517

0,0767

0,0685

-0,0005

0,0745

0,0827

1 чешская крона

0,0791

0,0793

0,237

0,2032

-0,0002

-0,1579

-0,1241

100 чилийских песо

0,2422

0,2416

0,2589

0,2407

0,0006

-0,0167

0,0015

1 китайский юань

0,2626

0,2626

0,2689

0,2484

0

-0,0063

0,0142

1 датская крона

0,2749

0,2753

0,4975

0,53

-0,0004

-0,2226

-0,2551

1 грузинский лари

0,4942

0,4933

0,2186

0,2192

0,0009

0,2756

0,2750

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,0232

0,0225

0

0,1957

0,1964

1 индийская рупия

0,023

0,023

2,3514

2,1178

0

-2,3284

-2,0948

1 британский фунт стерлингов

2,3648

2,3595

0,0117

0,0113

0,0053

2,3531

2,3535

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,004

0,004

0

0,0078

0,0078

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,1948

0,1727

0

-0,1908

-0,1687

1 шведская крона

0,2007

0,2016

1,8027

1,7604

-0,0009

-1,6020

-1,5597

1 швейцарский франк

1,8623

1,8594

0,5104

0,4815

0,0029

1,3519

1,3808

1 израильский шекель

0,5208

0,5231

1,3513

1,2082

-0,0023

-0,8305

-0,6874

1 канадский доллар

1,3833

1,383

5,6269

5,4967

0,0003

-4,2436

-4,1134

1 кувейтский динар

5,6392

5,6417

0,004

0,004

-0,0025

5,6352

5,6352

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0201

0,0215

0

-0,0161

-0,0175

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,1126

0,1122

0

-0,0925

-0,0921

100 ливанских фунтов

0,112

0,1124

0,4105

0,3943

-0,0004

-0,2985

-0,2823

1 малайзийский ринггит

0,4131

0,4135

0,0837

0,0706

-0,0004

0,3294

0,3425

1 мексиканский песо

0,0842

0,084

0,0941

0,0946

0,0002

-0,0099

-0,0104

1 молдавская лея

0,0957

0,0957

0,1082

0,1077

0

-0,0125

-0,0120

1 египетский фунт

0,1085

0,1086

0,1991

0,1651

-0,0001

-0,0906

-0,0566

1 норвежская крона

0,2045

0,2046

0,0162

0,0168

-0,0001

0,1883

0,1877

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,4342

0,4077

0

-0,4180

-0,3915

1 польский злотый

0,4486

0,4505

1,2634

1,2016

-0,0019

-0,8148

-0,7530

1 сингапурский доллар

1,2735

1,2764

1,2634

1,2016

-0,0029

0,0101

0,0719

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4523

0

0

0,0010

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4342

2,4374

2,4112

2,3225

-0,0032

0,0230

0,1117

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0609

0,0596

0,057

-0,0001

0,0012

0,0038

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,1659

0

-0,0001

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0611

0,0607

0,0629

0,0001

0,0005

-0,0017

100 японских иен

1,5554

1,5559

1,5369

1,5942

-0,0005

0,0185

-0,0388

1 новозеландский доллар

1,2188

1,2215

1,1948

1,0299

-0,0027

0,0240

0,1889

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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