В Азербайджане на этой неделе подорожали драгметаллы (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 7,32 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3012,55 маната, что на 0,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 21 июня 3016,846 28 июня - 22 июня 3040,29 29 июня 3015,96 23 июня 3029,57 30 июня 2993,51 24 июня 3017,51 01 июля 3017,45 25 июня 3020,96 02 июля 3023,28 Средняя стоимость за неделю 3025,035 Средняя стоимость за неделю 3012,55

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,1321 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,234 маната, что на 0,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 21 июня 43,9812 28 июня - 22 июня 44,2154 29 июня 44,1712 23 июня 44,1602 30 июня 43,9335 24 июня 44,0003 01 июля 44,5284 25 июня 44,2742 02 июля 44,3033 Средняя стоимость за неделю 44,126 Средняя стоимость за неделю 44,234

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 4,375 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1838,606 маната, что на 0,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 21 июня 1764,515 28 июня - 22 июня 1824,17 29 июня 1851,77 23 июня 1845,121 30 июня 1820,87 24 июня 1836,48 01 июля 1825,64 25 июня 1869,235 02 июля 1856,145 Средняя стоимость за неделю 1827,904 Средняя стоимость за неделю 1838,606

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 165,205 маната (3,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4632,831 маната, что на 5,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 21 июня 4245,13 28 июня - 22 июня 4415,61 29 июня 4540,14 23 июня 4398,189 30 июня 4585,87 24 июня 4452,73 01 июля 4699,97 25 июня 4509,208 02 июля 4705,345 Средняя стоимость за неделю 4404,173 Средняя стоимость за неделю 4632,831

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni