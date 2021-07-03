В Азербайджане на этой неделе подорожали драгметаллы (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 7,32 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3012,55 маната, что на 0,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
21 июня
|
3016,846
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
3040,29
|
29 июня
|
3015,96
|
23 июня
|
3029,57
|
30 июня
|
2993,51
|
24 июня
|
3017,51
|
01 июля
|
3017,45
|
25 июня
|
3020,96
|
02 июля
|
3023,28
|
Средняя стоимость за неделю
|
3025,035
|
Средняя стоимость за неделю
|
3012,55
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,1321 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,234 маната, что на 0,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
21 июня
|
43,9812
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
44,2154
|
29 июня
|
44,1712
|
23 июня
|
44,1602
|
30 июня
|
43,9335
|
24 июня
|
44,0003
|
01 июля
|
44,5284
|
25 июня
|
44,2742
|
02 июля
|
44,3033
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,126
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,234
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 4,375 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1838,606 маната, что на 0,6 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
21 июня
|
1764,515
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
1824,17
|
29 июня
|
1851,77
|
23 июня
|
1845,121
|
30 июня
|
1820,87
|
24 июня
|
1836,48
|
01 июля
|
1825,64
|
25 июня
|
1869,235
|
02 июля
|
1856,145
|
Средняя стоимость за неделю
|
1827,904
|
Средняя стоимость за неделю
|
1838,606
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 165,205 маната (3,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4632,831 маната, что на 5,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
21 июня
|
4245,13
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
4415,61
|
29 июня
|
4540,14
|
23 июня
|
4398,189
|
30 июня
|
4585,87
|
24 июня
|
4452,73
|
01 июля
|
4699,97
|
25 июня
|
4509,208
|
02 июля
|
4705,345
|
Средняя стоимость за неделю
|
4404,173
|
Средняя стоимость за неделю
|
4632,831
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni