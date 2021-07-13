В Узбекистане утвердили нацстратегию по повышению финансовой доступности
БАКУ /Trend/ - В Узбекистане утверждена Национальная стратегия повышения финансовой доступности на 2021-2023 годы, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.uz.
В рамках национальной стратегии предусматривается: расширение охвата базовых финансовых услуг; развитие цифровых финансовых услуг; расширение финансирования субъектов малого бизнеса; усиление защиты прав потребителей финансовых услуг; повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей.
Стратегия разработана Центральным банком Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Узбекистан увеличит расходы государственного бюджета на 13,1 триллиона сумов (1,2 миллиарда долларов).
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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