Евро подорожал к манату

Финансы 28 июля 2021 09:40 (UTC+04:00)
Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0095 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

28 июля 2021 г.:

27 июля 2021 г.:

28 июня 2021 г.:

28 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0095

2,0067

2,0296

1,9945

0,0028

-0,0201

0,0150

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0235

0,0238

0

-0,0004

-0,0007

1 турецкая лира

0,1986

0,1986

0,1953

0,2471

0

0,0033

-0,0485

1 австралийский доллар

1,2513

1,255

1,2904

1,2141

-0,0037

-0,0391

0,0372

1 аргентинский песо

0,0176

0,0176

0,0178

0,0236

0

-0,0002

-0,0060

1 белорусский рубль

0,6748

0,6748

0,6719

0,7116

0

0,0029

-0,0368

1 бразильский реал

0,3287

0,3283

0,3459

0,3301

0,0004

-0,0172

-0,0014

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,115

0,115

0,1199

0,1033

0

-0,0049

0,0117

100 южнокорейских вон

0,1471

0,1478

0,1506

0,1418

-0,0007

-0,0035

0,0053

1 чешская крона

0,0782

0,0782

0,0798

0,0762

0

-0,0016

0,0020

100 чилийских песо

0,2214

0,2236

0,2314

0,221

-0,0022

-0,0100

0,0004

1 китайский юань

0,2613

0,2625

0,263

0,2428

-0,0012

-0,0017

0,0185

1 датская крона

0,2702

0,2698

0,2729

0,268

0,0004

-0,0027

0,0022

1 грузинский лари

0,5484

0,551

0,5404

0,5524

-0,0026

0,0080

-0,0040

1 гонконгский доллар

0,2185

0,2186

0,219

0,2193

-0,0001

-0,0005

-0,0008

1 индийская рупия

0,0228

0,0229

0,0229

0,0227

-0,0001

-0,0001

0,0001

1 британский фунт стерлингов

2,3585

2,3508

2,3669

2,1858

0,0077

-0,0084

0,1727

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0118

0,0117

0

-0,0001

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,197

0,1971

0,2006

0,1941

-0,0001

-0,0036

0,0029

1 швейцарский франк

1,8582

1,8558

1,8528

1,8447

0,0024

0,0054

0,0135

1 израильский шекель

0,5225

0,5221

0,5245

0,4977

0,0004

-0,0020

0,0248

1 канадский доллар

1,3508

1,3552

1,3805

1,272

-0,0044

-0,0297

0,0788

1 кувейтский динар

5,6518

5,6504

5,6476

5,5534

0,0014

0,0042

0,0984

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0202

0,0201

0,0219

-0,0001

0

-0,0018

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1127

0,1124

0,1122

-0,0004

-0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4017

0,402

0,4086

0,4

-0,0003

-0,0069

0,0017

1 мексиканский песо

0,0851

0,0848

0,0855

0,0772

0,0003

-0,0004

0,0079

1 молдавская лея

0,0946

0,0943

0,0944

0,1012

0,0003

0,0002

-0,0066

1 египетский фунт

0,1081

0,1084

0,1084

0,1062

-0,0003

-0,0003

0,0019

1 норвежская крона

0,1915

0,1928

0,2002

0,1863

-0,0013

-0,0087

0,0052

100 узбекских сомов

0,0159

0,016

0,0161

0,0167

-0,0001

-0,0002

-0,0008

1 польский злотый

0,4371

0,4367

0,449

0,454

0,0004

-0,0119

-0,0169

1 сингапурский доллар

1,25

1,2516

1,2666

1,2327

-0,0016

-0,0166

0,0173

1 саудовский риал

0,4533

0,4532

0,4533

0,4532

0,0001

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4161

2,4168

2,4291

2,3883

-0,0007

-0,0130

0,0278

1 тайваньский доллар

0,0606

0,0607

0,0609

0,0581

-0,0001

-0,0003

0,0025

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1649

0

0

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,063

0,0631

0,0617

0,0615

-0,0001

0,0013

0,0015

100 японских иен

1,5483

1,5422

1,5339

1,6102

0,0061

0,0144

-0,0619

1 новозеландский доллар

1,1833

1,1894

1,2025

1,1321

-0,0061

-0,0192

0,0512

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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