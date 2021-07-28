Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0095 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
28 июля 2021 г.:
|
27 июля 2021 г.:
|
28 июня 2021 г.:
|
28 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0095
|
2,0067
|
2,0296
|
1,9945
|
0,0028
|
-0,0201
|
0,0150
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0235
|
0,0238
|
0
|
-0,0004
|
-0,0007
|
1 турецкая лира
|
0,1986
|
0,1986
|
0,1953
|
0,2471
|
0
|
0,0033
|
-0,0485
|
1 австралийский доллар
|
1,2513
|
1,255
|
1,2904
|
1,2141
|
-0,0037
|
-0,0391
|
0,0372
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0176
|
0,0178
|
0,0236
|
0
|
-0,0002
|
-0,0060
|
1 белорусский рубль
|
0,6748
|
0,6748
|
0,6719
|
0,7116
|
0
|
0,0029
|
-0,0368
|
1 бразильский реал
|
0,3287
|
0,3283
|
0,3459
|
0,3301
|
0,0004
|
-0,0172
|
-0,0014
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,115
|
0,115
|
0,1199
|
0,1033
|
0
|
-0,0049
|
0,0117
|
100 южнокорейских вон
|
0,1471
|
0,1478
|
0,1506
|
0,1418
|
-0,0007
|
-0,0035
|
0,0053
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
0,0782
|
0,0798
|
0,0762
|
0
|
-0,0016
|
0,0020
|
100 чилийских песо
|
0,2214
|
0,2236
|
0,2314
|
0,221
|
-0,0022
|
-0,0100
|
0,0004
|
1 китайский юань
|
0,2613
|
0,2625
|
0,263
|
0,2428
|
-0,0012
|
-0,0017
|
0,0185
|
1 датская крона
|
0,2702
|
0,2698
|
0,2729
|
0,268
|
0,0004
|
-0,0027
|
0,0022
|
1 грузинский лари
|
0,5484
|
0,551
|
0,5404
|
0,5524
|
-0,0026
|
0,0080
|
-0,0040
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
0,2186
|
0,219
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0008
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0227
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3585
|
2,3508
|
2,3669
|
2,1858
|
0,0077
|
-0,0084
|
0,1727
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0117
|
0
|
-0,0001
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,197
|
0,1971
|
0,2006
|
0,1941
|
-0,0001
|
-0,0036
|
0,0029
|
1 швейцарский франк
|
1,8582
|
1,8558
|
1,8528
|
1,8447
|
0,0024
|
0,0054
|
0,0135
|
1 израильский шекель
|
0,5225
|
0,5221
|
0,5245
|
0,4977
|
0,0004
|
-0,0020
|
0,0248
|
1 канадский доллар
|
1,3508
|
1,3552
|
1,3805
|
1,272
|
-0,0044
|
-0,0297
|
0,0788
|
1 кувейтский динар
|
5,6518
|
5,6504
|
5,6476
|
5,5534
|
0,0014
|
0,0042
|
0,0984
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0219
|
-0,0001
|
0
|
-0,0018
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1127
|
0,1124
|
0,1122
|
-0,0004
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4017
|
0,402
|
0,4086
|
0,4
|
-0,0003
|
-0,0069
|
0,0017
|
1 мексиканский песо
|
0,0851
|
0,0848
|
0,0855
|
0,0772
|
0,0003
|
-0,0004
|
0,0079
|
1 молдавская лея
|
0,0946
|
0,0943
|
0,0944
|
0,1012
|
0,0003
|
0,0002
|
-0,0066
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1062
|
-0,0003
|
-0,0003
|
0,0019
|
1 норвежская крона
|
0,1915
|
0,1928
|
0,2002
|
0,1863
|
-0,0013
|
-0,0087
|
0,0052
|
100 узбекских сомов
|
0,0159
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0008
|
1 польский злотый
|
0,4371
|
0,4367
|
0,449
|
0,454
|
0,0004
|
-0,0119
|
-0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,25
|
1,2516
|
1,2666
|
1,2327
|
-0,0016
|
-0,0166
|
0,0173
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4161
|
2,4168
|
2,4291
|
2,3883
|
-0,0007
|
-0,0130
|
0,0278
|
1 тайваньский доллар
|
0,0606
|
0,0607
|
0,0609
|
0,0581
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0025
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,063
|
0,0631
|
0,0617
|
0,0615
|
-0,0001
|
0,0013
|
0,0015
|
100 японских иен
|
1,5483
|
1,5422
|
1,5339
|
1,6102
|
0,0061
|
0,0144
|
-0,0619
|
1 новозеландский доллар
|
1,1833
|
1,1894
|
1,2025
|
1,1321
|
-0,0061
|
-0,0192
|
0,0512
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni