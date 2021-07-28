Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0095 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 28 июля 2021 г.: 27 июля 2021 г.: 28 июня 2021 г.: 28 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0095 2,0067 2,0296 1,9945 0,0028 -0,0201 0,0150 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0235 0,0238 0 -0,0004 -0,0007 1 турецкая лира 0,1986 0,1986 0,1953 0,2471 0 0,0033 -0,0485 1 австралийский доллар 1,2513 1,255 1,2904 1,2141 -0,0037 -0,0391 0,0372 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0236 0 -0,0002 -0,0060 1 белорусский рубль 0,6748 0,6748 0,6719 0,7116 0 0,0029 -0,0368 1 бразильский реал 0,3287 0,3283 0,3459 0,3301 0,0004 -0,0172 -0,0014 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,115 0,115 0,1199 0,1033 0 -0,0049 0,0117 100 южнокорейских вон 0,1471 0,1478 0,1506 0,1418 -0,0007 -0,0035 0,0053 1 чешская крона 0,0782 0,0782 0,0798 0,0762 0 -0,0016 0,0020 100 чилийских песо 0,2214 0,2236 0,2314 0,221 -0,0022 -0,0100 0,0004 1 китайский юань 0,2613 0,2625 0,263 0,2428 -0,0012 -0,0017 0,0185 1 датская крона 0,2702 0,2698 0,2729 0,268 0,0004 -0,0027 0,0022 1 грузинский лари 0,5484 0,551 0,5404 0,5524 -0,0026 0,0080 -0,0040 1 гонконгский доллар 0,2185 0,2186 0,219 0,2193 -0,0001 -0,0005 -0,0008 1 индийская рупия 0,0228 0,0229 0,0229 0,0227 -0,0001 -0,0001 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,3585 2,3508 2,3669 2,1858 0,0077 -0,0084 0,1727 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0117 0 -0,0001 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,197 0,1971 0,2006 0,1941 -0,0001 -0,0036 0,0029 1 швейцарский франк 1,8582 1,8558 1,8528 1,8447 0,0024 0,0054 0,0135 1 израильский шекель 0,5225 0,5221 0,5245 0,4977 0,0004 -0,0020 0,0248 1 канадский доллар 1,3508 1,3552 1,3805 1,272 -0,0044 -0,0297 0,0788 1 кувейтский динар 5,6518 5,6504 5,6476 5,5534 0,0014 0,0042 0,0984 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0202 0,0201 0,0219 -0,0001 0 -0,0018 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1127 0,1124 0,1122 -0,0004 -0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4017 0,402 0,4086 0,4 -0,0003 -0,0069 0,0017 1 мексиканский песо 0,0851 0,0848 0,0855 0,0772 0,0003 -0,0004 0,0079 1 молдавская лея 0,0946 0,0943 0,0944 0,1012 0,0003 0,0002 -0,0066 1 египетский фунт 0,1081 0,1084 0,1084 0,1062 -0,0003 -0,0003 0,0019 1 норвежская крона 0,1915 0,1928 0,2002 0,1863 -0,0013 -0,0087 0,0052 100 узбекских сомов 0,0159 0,016 0,0161 0,0167 -0,0001 -0,0002 -0,0008 1 польский злотый 0,4371 0,4367 0,449 0,454 0,0004 -0,0119 -0,0169 1 сингапурский доллар 1,25 1,2516 1,2666 1,2327 -0,0016 -0,0166 0,0173 1 саудовский риал 0,4533 0,4532 0,4533 0,4532 0,0001 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4161 2,4168 2,4291 2,3883 -0,0007 -0,0130 0,0278 1 тайваньский доллар 0,0606 0,0607 0,0609 0,0581 -0,0001 -0,0003 0,0025 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1649 0 0 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,063 0,0631 0,0617 0,0615 -0,0001 0,0013 0,0015 100 японских иен 1,5483 1,5422 1,5339 1,6102 0,0061 0,0144 -0,0619 1 новозеландский доллар 1,1833 1,1894 1,2025 1,1321 -0,0061 -0,0192 0,0512

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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