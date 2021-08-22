Численность наемных работников в Азербайджане снизилась

Финансы 22 августа 2021 14:21 (UTC+04:00)
Численность наемных работников в Азербайджане снизилась

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2021 года численность наемных работников в Азербайджане снизилась на 4,5 тысячи человек, или на 0,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, общая численность наемных работников составила 1,69 миллиона человек, из которых 908,1 тысячи человек работают в государственном секторе экономики, а 782,5 тысячи – в негосударственном.

Из общего числа наемных работников 19,4 процента были задействованы в сфере образования, 18,5 процента – в торговле и ремонте транспортных средств, 12,8 процента – в промышленности, 8,2 процента – в здравоохранении и сфере социальных услуг населению, 7,6 процента – в строительстве. Еще 6,6 процента наемных работников пришлись на сферу государственного управления, обороны и социального обеспечения, 4,4 процента – на транспорт и складирование, 3,4 процента – на сельское и лесное хозяйство, а также рыболовство, 3,5 процента – на профессиональную и научно-техническую деятельность, 1,7 процента были задействованы в области финансов и страховой деятельности, а 13,9 процента – в прочих сферах экономики.

По предварительным данным, к началу июля текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 724,4 маната. В то же время по этому показателю был зафиксирован рост в горнодобывающей промышленности, в сферах финансовой, страховой, профессиональной, научно-технической деятельности, в секторе информации и связи, а также в области транспорта и складирования.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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