Раскрыт объем средств в системе накопительной пенсии Грузии

БАКУ / Trend / - В системе накопительной пенсии Грузии уже накоплено 1,69 миллиарда лари ($544 млн), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Пенсионного агентства, накопленные сегодня активы имеют процентную ставку 11,1 процента.

Отметим, что 1,16 миллиона граждан Грузии задействованы в системе накопительной пенсии, которой управляет Государственное пенсионное агентство. Участие в системе обязательно для граждан до 40 лет, для лиц старше 40 лет – добровольно.

По статистике, пенсионный фонд ежемесячно отчисляет около 50 миллионов лари ($16,1 млн).

Согласно протоколу заседания инвестиционного совета Пенсионного агентства, по состоянию на 24 июня 2021 года 66,9 процента сбережений граждан находились в депозитных сертификатах коммерческих банков Грузии, а 33,1 процента – на текущих процентных счетах.

В июле годовая инфляция в Грузии достигла 10-летнего максимума в 11,9 процента, что на 0,8 процентных пункта выше, чем проценты, начисленные Пенсионным фондом. Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция в Грузии будет оставаться выше 9 процентов до конца 2021 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)