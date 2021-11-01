Топ-10 банков Азербайджана по объему кредитного портфеля за III квартал 2021 г.
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В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта
В Гяндже отремонтированы и восстановлены около 3 200 строений, поврежденных во время Отечественной войны
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В Агдаме готовятся к проведению финала "Кубка Победы" с участием гази 44-дневной Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
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