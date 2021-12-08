Литовская компания BS/2 расширит свой бизнес в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Литовская компания BS/2, входящая в группу компаний Penki Kontenintai, расширит свой бизнес в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду коммерческий директор литовской компании BS/2 Корнелиюс Шишла, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

"Мы поставляем в Азербайджан банкоматы для банков-партнеров, а также программное обеспечение. Кроме того, мы предоставляем Азербайджану банковские продукты и POS-терминалы. В Кавказском регионе мы работаем со всеми основными игроками финансового рынка. В Азербайджане это PASHA Bank, Xalq Bank, AccessBank и некоторые другие банки", - сказал он.

Коммерческий директор BS/2 отметил, что на рынках Азербайджана и Грузии компания обслуживает 2,3 тысячи банкоматов, 27 тысяч POS-терминалов, имеет семь сервисных центров, более 250 платёжных киосков, а также 37 тысяч терминалов, работающих на программном обеспечении TransLink.iQ компании.

"Эти цифры стремительно растут, и уже завтра данные показатели по этим двум странам будут увеличены. Наши решения также применимы и касательно складских помещений и в ряде других секторов предпринимательства", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)