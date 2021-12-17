В Турции доллар превысил 16 лир

БАКУ/Trend/ - В Турции курс доллара на биржах сегодня утром превысил 16 лир, сообщает Trend со ссылкой на ForEx.

Согласно информации, лира обесценилась по отношению к доллару примерно на 2 процента за прошедший день.

В настоящее время 1 доллар США торгуется на фондовых биржах по цене около 16,10 лиры.

Отметим, что турецкая лира обесценилась по отношению к доллару примерно на 60 процентов за последние два месяца.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)