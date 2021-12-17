В Турции доллар превысил 16 лир
БАКУ/Trend/ - В Турции курс доллара на биржах сегодня утром превысил 16 лир, сообщает Trend со ссылкой на ForEx.
Согласно информации, лира обесценилась по отношению к доллару примерно на 2 процента за прошедший день.
В настоящее время 1 доллар США торгуется на фондовых биржах по цене около 16,10 лиры.
Отметим, что турецкая лира обесценилась по отношению к доллару примерно на 60 процентов за последние два месяца.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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