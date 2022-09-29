Названа средняя процентная ставка по ипотеке в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане действуют наиболее выгодные на территории СНГ условия ипотечного кредитования для граждан.



Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.



По его словам, средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составляет 102 тысячи манатов, средняя сумма кредита - 70 тысяч манатов, а среднегодовая процентная ставка - 6,2 процента.



Согласно информации фонда, в России средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 6,67 процента, в Казахстане – 8,41 процента,



Абдуллаев добавил, что требование к размеру первоначального взноса по ипотеке в Азербайджане составляет 10 процентов.



Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".