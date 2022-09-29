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Названа средняя процентная ставка по ипотеке в Азербайджане

Финансы Материалы 29 сентября 2022 18:00 (UTC +04:00)
Названа средняя процентная ставка по ипотеке в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане действуют наиболее выгодные на территории СНГ условия ипотечного кредитования для граждан.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

По его словам, средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составляет 102 тысячи манатов, средняя сумма кредита - 70 тысяч манатов, а среднегодовая процентная ставка - 6,2 процента.

Согласно информации фонда, в России средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 6,67 процента, в Казахстане – 8,41 процента,

Абдуллаев добавил, что требование к размеру первоначального взноса по ипотеке в Азербайджане составляет 10 процентов.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

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