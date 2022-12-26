Налоговая служба зарегистрировала компанию G OPCO с капиталом более 54 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО "G OPCO".
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
Уставный капитал G OPCO составляет 54,08 миллиона манатов. Его официальным представителем является Тогрул Гаджиев.
Юридический адрес ООО: город Баку, Ясамальский район, проспект Наримана Нариманова, дом 206.
Отметим также, что юридическим представителем ООО “G CO 1”, “G CO 2”, “G CO 3”, “G CO 4” и “G CO 5” является Тогрул Гаджиев.