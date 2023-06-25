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В Азербайджане обсудили расширение деятельности небанковских кредитных организаций

Финансы Материалы 25 июня 2023 10:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсудили расширение деятельности небанковских кредитных организаций

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководителями Азербайджанской микрофинансовой ассоциации и организаций, входящих в ее состав.

Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили развитие финансового сектора в Азербайджане, в том числе расширение деятельности небанковских кредитных организаций, расширение доступа предпринимателей к финансам в регионах", - говорится в публикации.

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