В Азербайджане обсудили расширение деятельности небанковских кредитных организаций

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководителями Азербайджанской микрофинансовой ассоциации и организаций, входящих в ее состав.

Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили развитие финансового сектора в Азербайджане, в том числе расширение деятельности небанковских кредитных организаций, расширение доступа предпринимателей к финансам в регионах", - говорится в публикации.