Коридор "зеленой" энергии "Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия" получит статус "проекта взаимного интереса"

БАКУ/Trend/ - Европейская комиссия (ЕК) может ускорить предоставление проекту создания "коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия" (Black Sea Energy) статус "проекта взаимного интереса".

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил в соцсети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"На встрече с комиссаром по энергетики ЕС Кадри Симсон мы договорились ускорить процесс предоставления проекту коридора "зеленой" энергии через Черное море статуса "проекта взаимного интереса" (PMI)", - отмечается в публикации.

Он также сообщил, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества по природному газу, водороду и "зеленой" энергии с целью укрепления энергетической безопасности.

Напомним, что ТЭО по проекту Black Sea Energy планируется подготовить к концу 2024 года.

Речь идет о поставке через Черное море в Румынию, Болгарию и Венгрию электроэнергии с ВИЭ Каспия, в основном, с ветростанций, в первую очередь, Азербайджана.

Также напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту и Болгарии. Кроме этого, свой интерес к участию в проекте выразила и Сербия.

Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 миллиарда евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

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