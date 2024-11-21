Казахстан имеет большой опыт в развитии сельского хозяйства с учетом климатических изменений - вице-министр

БАКУ/Trend/ - Казахстан имеет большой опыт в развитии сельского хозяйства с учетом климатических изменений.

Об этом Trend в кулуарах COP29 в Баку сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы.

"19 ноября прошли дни сельского хозяйства в рамках мероприятий COP29. По приглашению Министерства сельского хозяйства Азербайджана мы приняли участие во всех мероприятиях. Конечно, мы поднимаем вопросы в рамках борьбы с климатическими изменениями. Те вопросы, которые связаны с экологическими вопросами, на сегодняшний день все актуальны.

В рамках этих сессий мы, в первую очередь, обменялись опытом, каким образом каждая страна борется с теми последствиями, из-за которых у нас появляются экологические проблемы. Можно сказать, что каждая страна представила свои практические механизмы. Конечно, у Казахстана тоже имеется очень большой опыт в развитии сельского хозяйства с учетом климатических изменений. Мы буквально в прошлом году приняли большую концепцию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Там у нас предусмотрены все механизмы развития сельских хозяйств", - сказал он.

Кенжеханулы отметил, что в принципе, все страны согласны с тем, что на сегодняшний день в целом сельхоз недофинансирован.

"В этом направлении Казахстан проводит большую работу. Буквально в течение одного года Казахстан довел вопрос финансирования именно в части кредитования весенне-полевых работ, уборочных компаний, до 1,2 миллиона долларов США. Это большой объем, который направлен на кредитование. Главой государства у нас поставлена задача, чтобы мы довели объем финансирования до 3 миллиардов долларов США. Если на сегодня объем финансов доведен до 1,2 миллиарда США, то задача стоит довести до 3 миллиардов долларов США. Мы надеемся, что к этой цифре мы дойдем уже в 2025 году", - добавил вице-министр.