Космический оператор поддержит развитие экономики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеркосмос» будет управлять спутниками и другими аппаратами, используемыми на различной высоте в целях социально-экономического развития, коммерческой, научной деятельности и в государственных целях. Об этом говорится в изменениях в решение Кабинета министров Азербайджана «Об утверждении Устава и структуры ОАО «Азеркосмос».

Кабмин на основе одобренных им направлений развития будет утверждать план перспективного развития Общества, положения его структурных подразделений, филиалов и представительств, а также уставы подведомственных ОАО структур, имеющих статус юридического лица. Согласно изменениям, "Азеркосмос" будет представлять Азербайджан в Международной организации космической связи «ИНТЕРСПУТНИК», Европейской организации спутниковой связи, Европейском космическом агентстве, Комитете по использованию космического пространства в мирных целях ООН, а также сотрудничать с космическими агентствами и организациями зарубежных стран в сфере мирного использования космоса.

В задачу "Азеркосмос" также входит предоставление соответствующих предложений относительно исполнения международных договоров об использовании космоса в мирных целях, участником которых является Азербайджан, пропаганда достижений космической науки и техники, организация в соответствии с направлениями деятельности ОАО совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий в стране и за рубежом.

Как уже сообщало Trend, общий доход ОАО «Азеркосмос» от коммерческой эксплуатации спутников Azerspace-1 и Azersky достиг 91 миллиона долларов.

Геостационарный спутник Azerspace-1 был выведен на орбитальную позицию 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. В зону ее обслуживания входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Низкоорбитальный спутник Azersky был передан в управление Азербайджану на основании соглашения, подписанного второго декабря 2014 года между ОАО "Азеркосмос" и французской компанией Airbus Defence and Space. Спутник Azersky позволяет получать снимки с разрешением до 1,5 метра. Услуги дистанционного зондирования Земли, предлагаемые ОАО, не ограничиваются лишь использованием ресурсов Azersky. В рамках стратегического партнерства ОАО с Airbus Defence and Space, спутниковый оператор Азербайджана имеет также возможность использовать ресурсы спутников Pléiades 1A и 1B, которые позволяют проводить съемку поверхности Земли с разрешением до 0,5 метра. Группировка спутников предоставляет широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повышает оперативность получения новых спутниковых изображений.

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