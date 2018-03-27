Nar отметил праздник Новруз вместе с солдатами в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

27 марта 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз, Nar осуществил очередной значительный социальный проект. Мобильный оператор, уделяющий особое внимание вопросам национального значения, организовал поездку в одну из воинских частей прифронтовой зоны для того, чтобы встретиться с солдатами азербайджанской армии. Встреча была организована совместно с министерством обороны Азербайджана.

Во время встречи, солдат, проходящих службу в данной воинской части, ждал особый сюрприз. Так, при поддержке Nar, к солдатам приехали более 100 родителей из различных регионов страны. Благодаря этому праздничному сюрпризу, организованному совместно с министерством обороны, родители смогли отметить праздник Новруз байрамы вместе со своими сыновьями, служащими в прифронтовой зоне.

В своем выступлении в рамках встречи с солдатами, руководитель Отдела по связям с общественностью компании Azerfon Азиз Ахундов отметил, что пропаганда национальных традиций и таких ценностей, как любовь к родине является одной из основных отличительных черт бренда Nar.

«Солдаты азербайджанской армии являются нашей надеждой, опорой и гордостью. Быть рядом с нашими солдатами в преддверии праздника – это наше моральное обязательство. Мы поздравляем наших героев, стоящих на защите отечества, с праздником, и желаем им успешно завершить эту почетную миссию и поскорее вернуться домой к семье и близким», - сказал Ахундов.

Во время мероприятия, сопровождавшегося концертной программой, солдаты получили особые подарки, а также более 200 книг от Nar.

Нужно отметить, что данная встреча, организованная в преддверии 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана, была специально проведена во время праздника Новруз байрамы, который олицетворяет собой наше богатое культурное и традиционное наследие. Мероприятие организовывалось с целью порадовать солдат-героев нашей славной армии, днем и ночью охраняющих нашу родину, и выразить им глубокое уважение.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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