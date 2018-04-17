Обнови ресивер Ailə TV, смотри в HD

17 апреля 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения более качественного просмотра телевизионных каналов в цифровом режиме оператор кабельного телевидения Ailə TV предлагает своим абонентам очередную льготную кампанию, сообщает во вторник Caspian Telecom.

Согласно условиям кампании, абоненты цифрового кабельного телевидения от Ailə TV, сделав предоплату за шесть месяцев подписки и вернув старый ресивер, могут совершенно бесплатно получить современный HD-ресивер с поддержкой каналов в высоком разрешении. Необходимо, чтобы возвращаемый старый ресивер был в рабочем состоянии.

В отличие от предыдущих моделей, HD ТV-ресивер новейшего стандарта DVB-С оснащен HDMI и USB портами, обеспечивающими высокую четкость изображения и функцию медиаплеера. Также присутствует поддержка записи на USB-носители, а функция одновременного резервирования нескольких программ через EPG («Электронный программный гид») делает ее самым современным и востребованным ресивером. Изменения коснулись и интерфейса меню нового HD ТV-ресивера. Обновленный интерфейс позволяет более комфортно пользоваться услугами Ailə TV.

Кампания действует до: 30.09.2018

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