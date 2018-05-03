Nar обнародовал результаты деятельности в первом квартале 2018 года

БАКУ /Trend/ - ООО «Azerfon» (торговая марка Nar) обнародовало результаты деятельности в первом квартале текущего года. Согласно этим данным, компания продемонстрировала высокую динамику роста сразу по нескольким показателям. Высокие результаты были достигнуты не только в столице, но и на территории регионов страны, что стало возможным благодаря мерам, направленным на усовершенствование сети мобильного оператора в регионах. Также, во многом благодаря выгодным интернет-пакетам Nar, уровень использования услуг мобильного интернета в первом квартале этого года повысился на 68%. Более того, несмотря на мировую тенденцию спада в спросе на услуги мобильных звонков, общий объем звонков в сети Nar остался без изменений, по сравнению с результатами прошлого года.

В течение первых трех месяцев текущего года оператором было установлено 156 новых базовых станций. Также 84 новые станции LTE были установлены в Баку и на Апшеронском полуострове, в то время как 63 станции LTE были введены в эксплуатацию в регионах Гянджа, Гёйчай, Губа, Джалилабад, Мингячевир, Сальян, Шеки, Шямкир, Товуз, Загатала и др. Абоненты Nar, проживающие в регионах, могут пользоваться интернет-ресурсами еще более эффективно, благодаря скорости обеспечиваемой технологией LTE и достигающей 225 мегабит в секунду.

«Я положительно оцениваю результаты, показанные нами в первом квартале текущего года. Эти результаты стали возможными благодаря выгодным ценам и стратегии ориентированности на клиента оператора Nar. Инвестиции, вложенные нами в инфраструктуру сети, позволили в значительной степени увеличить охват сети 3G и 4G», - отметил главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке, комментируя обнародованные результаты.

Сегодня расширенная сеть Nar, состоящая из более 6500 базовых станций, охватывает 93% территории страны, и обслуживает более двух миллионов абонентов. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание основывалось на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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