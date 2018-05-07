Летом в Китае пройдет крупная конференция по вопросам интернета

7 мая 2018 12:09 (UTC+04:00)

В китайской столице с 10 по 12 июля текущего года пройдет 17-я Китайская конференция по вопросам интернета, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщил председатель правления Китайского общества пользователей Интернет У Хэцюань, на предстоящей конференции будет сделан акцент на роли интернета в интеграции и модернизации промышленности, экономическом росте, а также на совместном строительстве инклюзивного и прозрачного киберпространства.

В рамках мероприятия состоится около 20 форумов на разные темы, включая экономику совместного пользования, инвестиции, интеллектуальный транспорт и другие.

Ярким событием в ходе конференции станет форум интернет-предпринимателей "Пояса и пути", который будет проведен впервые в истории мероприятия.

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Azernews Newspaper
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