Проведена научно-техническая экспертиза разработанного Китаем 10-гигабитного сетевого контроллера

7 мая 2018 18:04 (UTC+04:00)

Китайский институт управления и контроля провел научно-техническую экспертизу 10-гигабитного интеллектуального сетевого контроллера "Шаньсюнь", сообщает агентство "Синьхуа".

10-гигабитный интеллектуальный сетевой контроллер "Шаньсюнь", разработанный пекинской научно-технической компанией NETSWIFT, является центральным компонентом вычислительных и запоминающих устройств. Его главная функция состоит в контроле и обработке ввода-вывода данных во время подключения устройства к сети.

Как считают ведущие ученые и специалисты, этот первый самостоятельно разработанный Китаем 10-гигабитный чип-контроллер сети Ethernet промышленного класса имеет крайне важное значение в плане прекращения монополии иностранных производителей и обеспечения национальной информационной независимости.

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