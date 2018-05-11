В Азербайджане создается система спутникового контроля земельных участков

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана создает систему спутникового контроля эффективного использования земельных участков, говорится в пятницу в сообщении комитета.

При построении системы учтен опыт европейских стран, к работе привлечены специалисты из Словении.

Основной целью проекта является выявление незаконных построек и охрана земельных ресурсов. Система позволит раз в пять дней производить съемку всей территории страны с разрешением 10 метров. При выявлении случаев незаконного использования земель будут предприняты оперативные меры.

В настоящее время при Комитете формируется операторская группа по проекту создания системы спутникового контроля.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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