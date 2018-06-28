Центр Barama проведет в Баку семинар «A 'Startup 2018»

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Barama», созданный ООО «Azercell Telekom» в 2009 году с целью содействия предпринимательству планирует реализовать очередной проект. Так, с 18 по 20 июля при организационной поддержке «Aforyouth» и генеральном спонсорстве Azercell и PASHA Bank, центр «Barama» проведет в Баку саммит и интенсивный семинар «A 'Startup 2018». Трехдневное мероприятие будет нацелено на повышение предпринимательских и творческих способностей начинающих предпринимателей и юных лидеров. Первый день Саммита будет посвящен налаживанию деловых связей: 45 местных и стремящихся выйти на зарубежную арену предпринимателей познакомятся друг с другом и наладят контакты с будущими потенциальными партнерами. После того, как завершится формирование команды, будет определена проблема с использованием различных бизнес методов. Во второй день саммита, темой дискуссий станут проблемы, волнующие юных стартапов, и будут представлены соответствующие рекомендации по их решению. Последний день мероприятия станет открытым для бизнес-общины Азербайджана, во время которого участники смогут представить соответствующим компаниям стартап-идеи, появившиеся у них за последние два дня Саммита. Для участия на саммите “A’Startup 2018” необходимо перейти по ссылке http://summit.aforyouth.com/ Число мест ограничено.

Как известно, Центр инноваций и предпринимательства «Barama» первый инкубационный центр в Азербайджане, который преуспел в накоплении богатого опыта и установлении международных и местных бизнес-отношений благодаря профессиональным наставникам и поддержке партнеров. Центр Barama поддерживает и представляет IT-проекты, облачные вычисления (Cloud Computing) и бизнес-решения, игры, IOT, fintech, инновационные решения в сельском хозяйстве, проекты виртуальной реальности, развитой реальности и искусственный интеллект. Центр является организатором в стране ряда международных соревнований высокого уровня, содействует стартапам в создании собственного бизнеса, и привлечении новых партнеров.

«Aforyouth» - это молодежная организация местного уровня, оказывающая помощь студентам и молодым специалистам в развитии своих идей и оттачивании приобретенных навыков. Они не только наблюдают за этими новичками, но и предоставляют им возможности для трансграничной деятельности, чтобы они могли учиться и зарабатывать одновременно.

ООО Azercell Telecom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентной рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процентов территории страны (за исключением 20 процентов оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата «İnvestors İn People».

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