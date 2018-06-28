Почему стоит покупать акции Яндекса?

В последнее время все больше людей в Азербайджане, желающих выгодно инвестировать свои сбережения, ищут альтернативу банковским депозитам. Одним из вариантов для них могут стать акции технологических компаний. Бесспорно, сегодня это одно из наиболее перспективных и интересных направлений при формировании среднесрочного инвестиционного портфеля. Но какую компанию выбрать, какие акции будут дорожать и превратятся в богатый источник доходов для их владельцев? Здесь важны два фактора – хорошие финансовые показатели компании и потенциал ее роста в будущем. Одной из компаний, отвечающих этим критериям, является «Яндекс».

«Яндекс» занимает первую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, а Yandex.ru входит в сотню самых популярных сайтов в мире. Компания развивает собственный поиск, онлайн-торговлю, оказывает рекламные услуги, владеет службой такси и другими сервисами.

Выручка «Яндекса» выросла по итогам 2017 года на 24% и составила 94,1 млрд рублей (около 1,5 млрд. долларов). Основным источником дохода компании остается реклама, доля которой в структуре общей выручки превышает 85%. Чистая прибыль «Яндекса» по сравнению с 2016 годом увеличилась на 28%, до 8,7 млрд рублей (около 137 млн. долларов).

Самым быстрорастущим сегментом для «Яндекса» по-прежнему остается заказ такси. Доходы по данному направлению по итогам года увеличились на 111% и составили 4,8 млрд рублей (свыше 75 млн. долларов). При этом в феврале 2018 года «Яндекс» объединил бизнесы онлайн-заказа поездок «Яндекс.Такси» и Uber в России, Азербайджане и ряде других стран. Стоимость объединенной компании оценивается в более чем 3,8 млрд. долларов.

Среди направлений, которые развивает «Яндекс», можно отметить доставку еды из ресторанов («Яндекс.Еда»), каршеринг («Яндекс.Драйв»), системы автономного управления автомобилями, интернет-магазин «Беру», медиасервисы («КиноПоиск» и «Яндекс.Музыка»), работу с данными («Yandex Data Factory»), сервис персональных рекомендаций («Яндекс.Дзен»), производство мультимедийных систем, оснащенных голосовым помощником («Яндекс.Станция»), поиск и портал в Турции.

О потенциале компании также говорит уровень развития интернета в регионе, где она главным образом оперирует (по итогам 2017 года, уровень проникновения интернета в России составил лишь около 73%). С неизбежным расширением охвата интернета в России и странах СНГ будет расти и аудитория услуг «Яндекс».

Кроме того, надо отметить недоверие российских властей к Google - главному конкуренту «Яндекс» на рынке интернет-поиска. Вероятное ограничение доступа к сервисам Google в России позволит «Яндекс» увеличить свою долю в Рунете. (указать текущую доля Яндекс в поисковиках в России 63%).

По оценке специалистов из инвестиционной компании AzFinance, потенциальная доходность инвестиций в акции «Яндекс» может достигать 30% (мы прогнозируем курс акций YANDEX на уровне 45-47 долларов).

Для того, чтобы приобрести акции «Яндекс», достаточно обратиться в AzFinance. Офис компании расположен по адресу проспект Н.Нариманова, 206. Почтовый индекс - AZ1065. Связаться с компанией можно по телефону (012) 310 33 30, +994502902938, а также в социальных сетях по следующим адресам:

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