ООО Azercell поддержало летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telekom», уделяющее особое внимание образованию и развитию молодежи и осуществляющее различные социальные проекты в этой области, предоставило поддержку первому летнему лагерю диаспорской молодежи «100-летие АДР», посвященному 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Проводилось мероприятие по совместной инициативе государственного комитета по работе с диаспорой, министерства молодежи и спорта, фонда молодежи Азербайджана.

На церемонии открытия гостям были предоставлены подарки от Azercell. Имран Багиров, руководитель центра инноваций и предпринимательства «Barama» при ООО «Azercell Telekom», принял участие на мероприятии в качестве спикера.

Имран Багиров рассказал о деятельности и проектах центра инноваций и предпринимательства «Barama», реализованных к настоящему времени, о роли «Barama» в развитии молодых стартапов и реализации новых бизнес-идей. Багиров также отметил, что в течение девяти лет центр «Barama» поддержал более 70 стартап-проектов, из которых 45 построили успешный бизнес и что проекты, осуществленные Центром, получили высокую оценку как местных, так и международных организаций.

Отметим, что в первом летнем лагере диаспорской молодежи, проведенном с 22 по 28 августа, приняли участие 140 юношей и девушек из США, Канады, Японии, Малайзии, Швеции, Румынии, Италии, Индонезии, Великобритании, в общей сложности, из 37 стран мира. В рамках мероприятия состоялись встречи с общественными деятелями, депутатами, соотечественниками, пострадавшими от войны, представителями гражданского общества, деятелями культуры, а также представителями местной молодежи и экспертами по вопросам диаспоры. В лагере с участием экспертов были проведены обсуждения на темы политика молодежи, донесение правды об Азербайджане до мирового сообщества, межкультурный диалог, развитие диаспоры, наследие культурного просвещения, спорт, диаспора в средствах массовой информации и т.д.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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