В работе Amazon произошел сбой

Пользователи онлайн-ретейлера Amazon сообщили в среду о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Сбой произошел в среду около 23.00 мск. В основном пользователи сервиса жалуются на неисправности в работе сайта ретейлера, около трети указывают на сложности со входом в свою учетную запись. Больше всего сообщений о проблемах с Amazon приходит из США. Кроме того, о сбоях поступает информация из европейских стран, а также Японии.

Компания Amazon создана в 1994 году, она занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ассортимент предлагаемых товаров включает книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные и спортивные товары и многое другое.

Компания имеет представительства в ряде стран. Во вторник Amazon стала второй американской компанией после Apple, чья капитализация достигла отметки в $1 трлн.

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