Шавкат Мирзиёев поручил довести объём инвестиций в ИКТ-сектор до полумиллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября провел совещание, посвященное анализу проводимой работы в системе информационных технологий и коммуникаций, определению дополнительных мер по ускоренному развитию сферы, сообщает "Подробно.uz".

"Информационные технологии и коммуникации способствуют ускоренному развитию всех сфер, создают удобства для людей. Определенные в начале года задачи по развитию этой сферы не выполнены полностью. Совершенно неудовлетворительно состояние привлечения инвестиций в отрасль, экспорта услуг и готовых программных продуктов", – сказал Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, поэтому в стране были вынуждены заменить руководство министерства.

"Новый министр и его заместители должны сделать соответствующие выводы и организовать свою работу совершенно по-иному. Необходимо быстро устранить имеющиеся проблемы и ускоренно развивать отрасль, резко увеличить объем инвестиций и экспорта, самое важное, обеспечить положительные изменения в системе в скорейшее время", – сказал президент.

Также на совещании была поставлена задача довести объем инвестиций, особенно прямых, до 200 миллионов долларов в текущем и 500 миллионов долларов в 2019 году. Глава государства дал поручения по повышению авторитета компании "Узбектелеком", развитию национального оператора мобильной связи "Узмобайл".

"Были подвергнуты критике низкое качество оказываемых пользователям услуг телефонии и доступа в интернет, а также тот факт, что всего 27 процентов существующих сетей связи построены на оптико-волоконных, остальная часть – на медных линиях. Даны указания по ускорению скорости подключения к интернету, полной замене сетей связи оптико-волоконными линиями", – отметили в пресс-службе главы государства.

Особое внимание было уделено укреплению информационной безопасности. Отмечалось, что в отрасли ощущается нехватка кадров, в Ташкентском университете информационных технологий и его филиалах педагоги с научным потенциалом составляют всего 21 процент от общей численности преподавательского состава. В связи с этим отмечена необходимость повышения научного потенциала преподавателей и расширения масштаба научно-исследовательских работ в университете.

Мирзиёев поручил разработать рассчитанную на пять лет национальную программу развития информационно-коммуникационной инфраструктуры страны на основе глубокого изучения зарубежного опыта.

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