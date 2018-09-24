В Узбекистане ограничат монополию в ИТ-секторе после критики Шавката Мирзиёева

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане до 2020 года либерализуют доступ прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций для всех операторов, передают узбекские СМИ со ссылкой на указ главы государства.
Изменения, как указано в документе, позволят «снизить цены на доступ к интернету для конечных пользователей».
Кроме того, Узбекистан к 2021 году планирует довести долю экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий до четырех процентов от общего объема.
Напомним, что на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу проводимой работы в системе информационных технологий и коммуникаций.
На нем были подвергнуты критике низкое качество оказываемых пользователем услуг телефонии и доступа в интернет, а также тот факт, что всего 27 процентов существующих сетей связи построены на оптико-волоконных, остальная часть – на медных линиях. Президент дал указания по увеличению скорости подключения к интернету, полной замене сетей связи оптико-волоконными линиями.
(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)
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