Госструктура Узбекистана поможет «Яндекс.Такси» в составлении онлайн-карт

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру готов к плодотворному сотрудничеству с компанией «Яндекс» в вопросе составления онлайн-карт городов страны для сервиса «Яндекс. Такси» и будет оказывать всяческую поддержку, сообщили в понедельник в ведомстве.

Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя председателя Госкомитета Шерзода Хабибуллаева и регионального директора компании «Яндекс» в Узбекистане Евгения Лукьянчикова.

Компания «Яндекс» официально вышла на рынок пассажирских перевозок Узбекистана с апреля 2018 года и начала работать в Ташкенте. Узбекистан стал уже девятой страной, в которой запущен сервис «Яндекс. Такси» - международный сервис, который позволяет быстро вызвать такси без звонка диспетчеру и следить за выполнением заказа на карте.

Ранее компания «Яндекс» обратилась в данный госкомитет о вопросу возможности обмена данными для составления онлайн-карт городов Узбекистана.

Напомним, что «Яндекс. Такси» планирует расширить свою деятельность на другие города Узбекистана. Этому процессу, прежде всего, мешает отсутствие точных и актуальных онлайн-карт этих городов.

По словам директора по работе с государственными органами «Яндекс.Такси» Антона Петракова, сейчас компания самостоятельно работает над картами крупных городов страны. При этом "Яндекс", по словам Петракова, будет крайне признателен государственным органам Узбекистана за помощь в этом направлении – например, компании бы очень пригодились цифровые реестры объектов в этих городах.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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