Россия, Казахстан и Узбекистан могут совместно запустить космический спутник

19 октября 2018 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия готова помочь Узбекистану с созданием национальной системы космической связи, передаёт "Газета.uz".

Вариант трехстороннего сотрудничества между Россией, Узбекистаном и Казахстаном по совместному запуску спутника презентовал представитель госкорпорации «Роскосмос» в Казахстане Анатолий Красников в ходе Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России в четверг.

«Есть возможность дать старт трехстороннему сотрудничеству, — сказал он. — Мы предлагаем совместно подумать с Республикой Казахстан, которая сейчас готовится поменять свой аппарат Sat-2 на орбите… И поставить на этот аппарат свою полезную нагрузку».

Аппарат KazSat-2R в 2023 году должен будет заменить KazSat-2. Он предназначен для оказания услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных, создания сетей VSAT, услуг мультимедиа и подвижной связи.

По данным «Роскосмоса», зоной его обслуживания планируется охватить всю территорию Узбекистана, Казахстана, центральную часть России и другие страны Центральной Азии.

«В этой ситуации какая форма взаимодействия? Полезная нагрузка от Казахстана и Узбекистана и все это смонтировано на платформе, которую делают в Красноярске», — прокомментировал Красников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Павлодарская область Казахстана намерена нарастить переработку сельхозпродукции (Эксклюзив)
Бизнес 10:21
Российский энергетический холдинг поможет развитию гидроэнергетики в Узбекистане
Энергетика 10:02
Оглашены показатели товарооборота Павлодарской области Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 09:50
Региональный директор "Росатом" стал замгендиректора "Узатом"
Энергетика 09:49
Основная пленарная сессия саммита АСЕМ пройдет в Брюсселе
Европа 09:37
РФ дополнительно перечислит Беларуси более $400 млн в качестве пошлин на нефть
Россия 09:34
Лента новостей
Военный вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan
США 10:40
Азербайджан готов внедрить водородные технологии в сфере альтернативной энергетики
Энергетика 10:39
Харцель: В ЕС готовы содействовать сближению с Грузией
Европа 10:37
Открытие НПЗ STAR является знаменательным событием для Турции - гендиректор
Энергетика 10:27
Мировые цены на нефть корректируются вверх после значительного снижения
Энергетика 10:23
Павлодарская область Казахстана намерена нарастить переработку сельхозпродукции (Эксклюзив)
Бизнес 10:21
Бывший вице-премьер Малайзии обвинен в коррупции
Другие страны 10:20
Ищите женщину…- любовь, удивление, азарт и ревность в Баку
Культура 10:05
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 10:04