Россия, Казахстан и Узбекистан могут совместно запустить космический спутник

БАКУ /Trend/ - Россия готова помочь Узбекистану с созданием национальной системы космической связи, передаёт "Газета.uz".

Вариант трехстороннего сотрудничества между Россией, Узбекистаном и Казахстаном по совместному запуску спутника презентовал представитель госкорпорации «Роскосмос» в Казахстане Анатолий Красников в ходе Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России в четверг.

«Есть возможность дать старт трехстороннему сотрудничеству, — сказал он. — Мы предлагаем совместно подумать с Республикой Казахстан, которая сейчас готовится поменять свой аппарат Sat-2 на орбите… И поставить на этот аппарат свою полезную нагрузку».

Аппарат KazSat-2R в 2023 году должен будет заменить KazSat-2. Он предназначен для оказания услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных, создания сетей VSAT, услуг мультимедиа и подвижной связи.

По данным «Роскосмоса», зоной его обслуживания планируется охватить всю территорию Узбекистана, Казахстана, центральную часть России и другие страны Центральной Азии.

«В этой ситуации какая форма взаимодействия? Полезная нагрузка от Казахстана и Узбекистана и все это смонтировано на платформе, которую делают в Красноярске», — прокомментировал Красников.

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