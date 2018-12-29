Сколько сайтов в азербайджанском домене в 2018 году подверглись хакерским атакам?

"Кроме того, 12 сайтов были атакованы вторично. Однако, несмотря на это, никаких мер по устранению уязвимостей предпринято не было. Подвергшиеся атакам сайты размещены на хост-серверах в Азербайджане, США, Германии, России и Турции. Если учесть, что порядка 70 процентов атак были осуществлены из-за уязвимости серверов, мы настоятельно рекомендуем компаниям быть внимательными при использовании сервиса shared hosting", - сказали в Центре.