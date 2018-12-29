Сколько сайтов в азербайджанском домене в 2018 году подверглись хакерским атакам?

29 декабря 2018 11:47 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В 2018 году в доменной зоне .az 89 интернет-сайтов подверглись хакерским атакам, сказали Trend в субботу в Центре кибербезопасности CYBERO.

Согласно информации, анализ подвергшихся атакам web-ресурсов показал, что кодировка безопасности на 25 сайтах была осуществлена неправильно, а на 54 сайтах неверно была произведена настройка серверов.

"Кроме того, 12 сайтов были атакованы вторично. Однако, несмотря на это, никаких мер по устранению уязвимостей предпринято не было. Подвергшиеся атакам сайты размещены на хост-серверах в Азербайджане, США, Германии, России и Турции. Если учесть, что порядка 70 процентов атак были осуществлены из-за уязвимости серверов, мы настоятельно рекомендуем компаниям быть внимательными при использовании сервиса shared hosting", - сказали в Центре.

(Автор: Гусейн Велиев)

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