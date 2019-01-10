Азербайджан и Туркменистан обсудили прокладку фибер-оптической кабельной магистрали по дну Каспия

10 января 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан могут проложить по дну Каспийского моря фибер-оптическую кабельную магистраль Сиязань-Туркменбаши, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Этот вопрос был обсужден на трехсторонней встрече в Баку между представителями профильных ведомств Азербайджана, Афганистана и Туркменистана - министра связи и информационных технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, министра связи и информационных технологий Афганистана Шахзада Гул Арйоби, министра финансов Афганистана Мохаммада Хумаюн Каюми, генерального директора ЗАО “Ашхабадская городская телефонная сеть” Туркменистана Юсупа Керимова, заместителя генерального директора компании “Туркментелеком” Дурдели Атаева, посла Афганистана в Азербайджане Хейруллаха Спеленая.

Участники встречи также обсудили вопрос обеспечения Афганистана интернетом через территорию Туркменистана. С этой целью было решено создать рабочую группу с участием экспертов трех стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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