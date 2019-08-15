Минсвязи Азербайджана обеспечит регионы высокоскоростным интернетом (Эксклюзив)

15 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана осуществляет последовательные меры по развитию информационного общества, улучшению качества интернета в регионах и доведения его до столичного уровня, сказали Trend в министерстве.

На сегодня в Баку осуществляются работы по бесперебойному и качественному предоставлению телекоммуникационных услуг с применением технологии GPON, с помощью которой пользователи смогут получать телефонные, интернет- и ТВ-услуги по волоконно-оптической линии, проложенной до квартиры.

С целью предоставления гражданам страны услуг высокоскоростного беспроводного интернета в Азербайджане продолжается реализация соответствующего проекта для оказания современных телекоммуникационных услуг посредством технологии LTЕ.

В то же время для расширения предоставления широкополосных интернет-услуг в регионах увеличиваются объемы монтажа широкополосного интернет-оборудования и телефонной сети в АТС.

Также уже разработан проект по созданию сети DWDM/MPLS и заключен договор с подрядными компаниями. Создание сети планируется в ближайшее время.

Основное значение проекта заключается в создании высокопроизводительной трансмиссионной сети, доведении пропускной способности сети до 100 гигабит в секунду и обеспечении высокоскоростного интернета по всем узлам.

В министерстве отметили, что в результате проведенной работы в настоящее время уже 80 процентов населения являются пользователями интернета. Пользователями широкополосного интернета являются 73 процента населения.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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