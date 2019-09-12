SİNAM обеспечит ЦБА платформами клиринговой системы

БАКУ /Trend/ - Одна из крупнейших компаний по производству ПО и системных интеграторов ООО SİNAM обеспечит Центральный банк Азербайджана платформами клиринговой системы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на портал государственных закупок Азербайджана, компания выиграла тендер на поддержку технических и стандартных программных платформ клиринговой системы расчетов по мелким платежам.

Как сообщается в портале, Центробанк выделит на проект около 210 тысяч манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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