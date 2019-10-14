В Азербайджане расширяется транспортный сектор, в том числе автомобильный

БАКУ /Trend/ - Все отрасли экономики Азербайджана динамично развиваются, расширяется транспортный сектор, в том числе автомобильный. Об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на открытии очередного заседания Международного транспортного форума (МТФ) в Баку, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По словам министра, Азербайджан активно участвует в реализации ряда крупных региональных транспортных проектов. Благодаря развитию транспортного сектора страна становится крупнейшим транзитным, логистическим и важным транспортным узлом в регионе. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана, полностью реконструированы и приведены в соответствие с европейскими стандартами.

Министр рассказал о работе, проделанной в сфере регулирования международных автомобильных перевозок, также предоставил информацию планах мероприятий по Хартии Качества.

В двухдневной встрече принимают участие около 100 делегатов из стран-членов МТФ. Заседание посвящено вопросам выполнения требований Хартии странами-членами, применение и перспективы развития европейского грузового рынка и др.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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