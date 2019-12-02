Число пользователей сети 4G Nar в регионах возросло в два раза!

Самый молодой мобильный оператор страны Nar, продолжает увеличивать количество базовых станций для предоставления высокоскоростного и качественного интернета своим пользователям. Таким образом, для того чтобы сделать сеть более доступной, за год было построенно более 1050 4G станций и более 210 3G станций. Тем самым, число станций Nar с технологией LTE и LTE-A превысило 2750, а 3G станций 2815. Стремительно увеличивая количество 4G и 3G базовых станций, мобильный оператор обеспечивает мобильной сетью

даже самые далекие села Азербайджана. В результате постоянных работ по усовершенствованию сети, помимо Баку и Абшеронского полуострова еще 54 региона охваченно скоростной сетью 4G.

Установка базовых станций с технологией LTE по всей стране привела к увеличению числа пользователей 4G интернета. Таким образом, за последний год количество людей пользующихся 4G интернетом в Баку возросло на 78%, в регионах на более чем 100%. В данный момент, количество активных абонентов пользующихся высококачественной сетью Nar 4G прошло отметку в 900 тысяч.

В сравнении с предыдущим годом Nar удалось расширить географию присутствия 4G сети на 347% и охват населения на 120%. Тем самым, на данный момент 4G сеть оператора охватывает 74,3% - территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 92% населения страны. Сегодня, благодаря более 8600 базовым станциям, Nar оказывает высококачественные услуги более 2,3 млн абонентов.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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