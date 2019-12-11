Цифровая Новогодняя кампания от Azercell! (ФОТО)

Абоненты, подключенные к кампании, смогут пользоваться цифровыми решениями компании без расходования интернета

Соответсвуя мировым тенденциям в области телекоммуникаций и предлагая своим пользователям разнообразные мобильные решения, Azercell Telekom запускает “Новогоднюю Кампанию” в честь наступающего 2020-го года. Так, в рамках кампании в период с 9.12.2019 до 9.01.2020 для пользователей услуг iVi, Bookmate, Zvuk интернет будет бесплатным.

Чтобы участвовать в кампании, сеть пользователя должна быть открыта для входящих и исходящих звонков, а баланс абонента должен составлять минимально 1 АЗН. Но самое главное, интернет на мобильном устройстве пользователя должен быть активен. Абоненты смогут воспользоваться кампанией, набрав соответствующие коды данных сервисов.

Отметим, что для активации месячной подписки на Мобильный Кинотеатр iVi нужно набрать код *302#, месячной подписки на сервис Bookmate — *533# и месячной подписки на сервис Zvuk –– *707#.

Напомним, что в рамках сервисов Azercell Plus мобильные приложения iVi, Bookmate и Zvuk дают безлимитный доступ к тысячам фильмов, книг и музыкальных произведений. Один из подарков Azercell в честь предстоящих праздников – это предоставление возможности пользоваться этими сервисами в течение одного месяца без расходов на интернет.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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