Индийская IT-компания планирует сотрудничество с Узбекистаном

БАКУ/Trend/ - Индийские эксперты планируют реализовать совместные проекты в Узбекистане в области IT, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Делегация индийской IT-компании Routern.com, при содействии посольства Узбекистана в Дели, находится в Узбекистане для изучения возможностей реализации совместных проектов в сфере инноваций и информационных технологий.

В рамках визита делегация проведет встречи с руководством министерства инновационного развития Узбекистана, а также проведет тренинг для узбекских специалистов по таким направлениям, как искусственный интеллект, кибербезопасность, виртуальная реальность и современные тенденции разработки программного обеспечения.

Наряду с этим, эксперты Routern.com посетят специализированную IT-школу имени Мухаммада аль-Хоразми, где обсудят перспективы реализации совместных разработок и проведения учебных тренингов для учащихся данной школы.

Компания Routern.com сотрудничает с такими структурами, как Citibank, Morgan Stanley, HP, Google в области технологического содействия.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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