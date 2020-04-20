Azexport об инновационных решениях портала

БАКУ/Trend/ - На данный момент интернет-портал Azexport предоставляет возможности оплаты услуг наличными и безналичными средствами. Стоит сказать, что отметился рост безналичной оплаты заказчиками, сообщил Trend менеджер Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, в настоящее время работа портала протекает в штатном режиме и никаких трудностей и сбоев не наблюдается. Сотрудники портала работают удаленно, можно сказать, что почти 99 процентов инфраструктуры портала Azexport устроена на базе интернета. Карантинный режим практически не повлиял на его работу, потому что и до установления такого режима портал уже имел опыт удаленной работы.

"Опыт китайских курьеров бесконтактной доставки, то есть когда курьер доставляет товар до заказчика, оставляет приобретенный товар возле двери покупателя и покидает адрес, актуален не только на сегодняшний день, а давно набирает обороты. В других странах также стали масштабно применять этот метод. Например, в России и Турции доставка онлайн-заказов в основном осуществляется этим путем. Думаю, и в нашей стране этот метод бесконтактной доставки еще больше наберет обороты и охватит все сферы", - отметил Айхан Гадашов.

Менеджер портала также отметил, что во избежание затруднений после объявленного карантинного режима портал Azexport предложил производителям воспользоваться Online vahid ixrac erizesi (онлайн-приложение для экспорта) - с помощью этой услуги они могут получить необходимые сертификаты для экспорта товаров.

"Для продавцов, чьи товары подлежат экспорту, созданы все необходимые условия для получения всех необходимых деклараций и других документов", - отметил менеджер Azexport.

Отмечу, что для участия на портале не нужно иметь особого статута, тут нет никаких ограничений. Физические лица также могут выставить на продажу свои произведенные товары. На первом этапе сотрудничества с порталом продавец должен пройти регистрацию с идентификационным номером налогоплательщика (VÖEN). После успешной регистрации продавец может разместить объявление о том товаре, который хочет реализовать.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)