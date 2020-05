Одна из азербайджанских ИТ компаний о разработке компьютерных игр

БАКУ/Trend/ - В интервью Trend директор ИТ-компании AzDimension Фарид Хагвердиев рассказал о разработках игр, текущих и будущих проектах в этом направлении в Азербайджане.

По его словам, на данный момент в компании ведутся работы по разработке двух игр.

"Первая игра будет в жанре экшн-фэнтези - "Аксилон: Легенда об Артефактах". Сюжет основан на одноименной книге Тимура Азизова, члена нашей команды. Действие разворачивается в мире Аксилон, состоящем из множества королевств, живущих в мире и согласии. Сама игра рассчитана на компьютеры, в дальнейшем, если получится, то планируем выпустить ее на Playstation 4 и Xbox One.

Вторая игра называется UpMan. Она разрабатывается совместно с игровой студией Bad Button. В ней мы будем играть за парня, который при помощи инопланетной перчатки получает суперспособности, превращаясь в большого робота, который пытается спасти Землю от инопланетного вторжения. Игра планируется для мобильных платформ", - сказал Фарид Хагвердиев.

Директор компании добавил, что за карантинный период ими было выпущено несколько демо-версий проектов для дальнейшей разработки. В компании предпочитают идею разработки игр в стилистике киберпанка, то есть жанра научной фантастики, отражающей будущее на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.

"В киберпанке затрагиваются такие темы, как виртуальная реальность, искусственный интеллект, хакеры, киборги. У киберпанка есть свои стилистические особенности: действие в основном происходит ночью, и зачастую улицы бывают освещены большим количеством неоновых рекламных вывесок. Недаром проект нашей игры мы назвали Rainly neon – Baku.

Также за карантинный период буквально в течение недели я сделал демо-ролик такой игры, который вызвал очень большой интерес в Азербайджане. Если найдется инвестор, мы бы с удовольствием сделали очень интересную игру на эту тему. Вообще хочу отметить, что многие наши игры в той ли иной степени связаны с Баку и Азербайджаном. Мы выбрали это направление и по возможности, будем ему следовать всегда", - добавил Хагвердиев.

Также он отметил, что все проекты разрабатываются на самых известных игровых движках, таких как Unreal Engine (UE4) и Unity. Если кратко, то эти движки в основном используются для создания игр или интерактивных приложений. С их помощью можно создавать игры для любых платформ, как мобильных, так и компьютерных.

"Unity мы используем в основном для мобильных игр, а UE4 - для компьютерной платформы", - подытожил директор AzDimension.

Напомним, что компания AzDimension была основана 10 лет назад группой студентов разных учебных заведений. В настоящее время разработчиками созданы четыре масштабные компьютерные игры, в том числе три из серии Under Occupation (İşqal altinda) и одна про Ичери шехер – The Last Deadend (Sonuncu dalan). Большинство этих игр было создано при поддержке министерства молодежи и спорта. В то же время компания выиграла два гранта министерства транспорта, связи высоких технологий Азербайджана для создания игр для мобильных устройств.

