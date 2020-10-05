Общая сумма перечислений Bakcell в Фонд помощи Вооруженным силам составила 1,5 млн манатов

Компания Bakcell перечислила еще 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.

Отметим, что несколько дней назад компания перечислила 500 тысяч манатов чтобы поддержать нашу армию, которая доблестно сражается на фронте, предотвращая армянскую агрессию и освобождая Азербайджанские земли от оккупации.

Таким образом, общая сумма перечислений Bakcell в Фонд помощи Вооруженным силам составила 1 миллион 500 тысяч манатов.

Эта сумма была перечислена на счет фонда в рамках общего бюджета в размере 2,5 миллионов манатов, выделенных NEQSOL Holding, в состав которого входит Bakcell.

Коллектив Bakcell преклоняется перед нашими спасителями, которые героически сражаются за Родину, и безгранично гордится ими. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.

Карабах - это Азербайджан!

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом №755 Президента АР от 17 августа 2002 г. Основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.