Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в космической сфере (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент космического агентства Турции Сардар Гусейн в ходе визита в Азербайджан выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с братской страной в космической сфере.

Как сообщили Trend в ОАО "Азеркосмос", Сардар Гусейн обсудил с делегацией ОАО стратегические цели национальной космической программы Турции.

"Кроме того, на встрече говорилось о производстве Турцией отечественных космических аппаратов, планах полета на Луну в 2023 году и отправки в космос первого турецкого гражданина в 2028 году.

В ходе встречи турецкой стороне была предоставлена подробная информация о деятельности "Азеркосмос", телекоммуникациях, вещании и услугах дистанционного зондирования земной поверхности, предоставляемых услугах с помощью спутников Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky", – отметили в "Азеркосмос".

Согласно сообщению, была подчеркнута важность обмена опытом в области подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров обеих стран, совершенствования их теоретических и практических знаний в космической сфере.

Отметим, что Турецкое космическое агентство было основано в декабре 2018 года. Организация объединяет в себе все работающие в космической сфере компании Турции.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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