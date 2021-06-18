БАКУ /Trend/ - Презентации азербайджанских стартапов вызвали большой интерес у турецких специалистов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство инноваций Азербайджана, состоялась встреча турецких и местных компаний-резидентов Пираллахинского парка высоких технологий при Агентстве, в ходе которой турецкие предприниматели выразили удовлетворение благоприятной деловой средой в Азербайджане.

Отметим, что во встрече приняли участие председатель правления Агентства инноваций Турал Керимли, координатор Центра инноваций и предпринимательства Barama Камал Агаев, члены делегации министерства промышленности и технологий Турции и местные и турецкие предприниматели, работающие в Пираллахинском парке высоких технологий.

Были отмечены налоговые и таможенные льготы, полученные турецкими резидентами в стране в течение последних десяти лет.

Координатор Центра инноваций и предпринимательства Barama Камал Агаев рассказал о программах развития и поддержки стартапов, а также проектах, реализованных при посредничестве местных и зарубежных экспертов.

Он представил шесть самых успешных стартапов, созданных выпускниками Barama за период 2020-2021 годов. Были представлены проекты по технологиям "умного города", финансам, окружающей среде, оборонной промышленности, образованию и социальному предпринимательству.

Также состоялось посещение производственных площадей компаний "RD Smart" и "Smart Home" и ознакомление с их продукцией.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании инкубационных и инновационных центров для поддержки доступа стартапов к региональным рынкам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev