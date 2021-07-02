В азербайджанской сети AzStateNet выросло количество компьютерных угроз
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"Norm Sement"- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
Повышены месячные должностные оклады сотрудников МВД Азербайджана, несущих службу на освобожденных территориях страны - Распоряжение
WCO помогает азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками – генсек
Проведено совещание Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности «Центральная Азия – Европейский Союз»
Новое решение Тарифного совета Азербайджана направлено на повышение эффективности в сфере ЖКХ – эксперт
Очередное заседание суда по делу еще 13 членов армянской террористической группировки пройдет 5 июля (ФОТО)